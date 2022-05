Alajärveläisen Marjatta Juutin ensimmäinen runokirja on nähnyt päivänvalon Matkan varrella -nimeä kantava kirja sisältää 60 runoa, joista 26 on haikuja.Haiku on japanilainen runo, jossa on tarkat säännöt Se on kolmisäkeinen ja siinä on 17 tavua, jotka on jaettu säkeiksi tietyssä.