Uuden teoksen kiinnostavuutta lisää aihepiirin täydellinen outous – olutta ei 60 vuotta sitten noin vain myytykään

Työuransa matemaattisten aineiden opettajana tehnyt Matti Lehto sai syksyllä 2021 valmiiksi gradunsa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Aivan erityiseksi tutkimustyön teki se, että Lehto sai gradunsa valmiiksi 83 vuoden iässä.

– Raskastahan tämä oli ikämiehelle ja ihan fyysisiä vaivojakin prosessin aikana tuli, totesi Matti Lehto Järviseudun haastattelussa tuolloin.

Tutkimuksen keskiössä oli työväenliikkeen synty Vimpelissä.

No, tutkimustyö on jatkunut senkin jälkeen ja edelleen vimpeliläisen aiheen parissa. Lehdolta pyydettiin vuoden 2022 Vimpelin joulu -lehteen kirjoitusta Vimpelin Kantakrouvista. Erityisenä pontimena oli se, että Kantakrouvin tulosta Vimpeliin on kulunut 60 vuotta.

Lehto oli pohtinut tehtävää hetken ja oli tullut tuumattuaan siihen tulokseen, ettei hänellä oli kykyä supistaa pariin liuskaan Kantakrouvin historiaa Vimpelissä. Niinpä hän oli kertonut joululehteä julkaisevan Vimpeli-seuran väelle, että hän voisi kirjoittaa seuralle pienen tutkielman aiheesta. Niin sovittiin ja nyt tuo 22-sivuinen tutkielma on valmis. Se julkaistiin tänään Vimpelissä.