Mestaripyöräilykampanja aloittaa Soinin kesän

Soinin kevät ja kesä ovat täynnä monipuolista vapaa-aikapalveluiden järjestämää ohjelmaa.

Niistä tiedotti 5.5.2023 Soinin tuore hyvinvointikoordinaattori Merja Korpela.

Soinin mestaripyöräilijäkampanja käynnistyi vappuna.

Mestaripyöräilijän tavoite on pyöräillä 31.8.2023 mennessä tuhat kilometriä. Mestaripyöräilijäkampanjassa kilometritavoite on sama pyöräilit sitten sähköavusteisella pyörällä tai ilman, mutta kilometrien ilmoittamisen yhteydessä mainitse kummalla kulkupelillä olet kilometrisi taittanut.

Tänä vuonna kampanjassa otetaan huomioon myös lapset.

Lasten kampanja on tarkoitettu alle 15-vuotiaille. Tavoite on pyöräillä oma ikä x 20 kilometriä.

Kesän kuntolaatikot sijaitsevat vanhoissa tutuissa paikoissa Kukonkylässä, Vuorenmaan risteyksessä, Laasalassa, Hankajärvellä, Parviaisessa, Hautakylällä ja Museonmäellä.

Kuntolaatikoiden tarkemmat sijainnit löytyvät Soinin kunnan nettisivuilta. Kirjaa vihkoon päivämäärä, nimi, liikuntalaji sekä päivän aikana tehty liikuntasuoritus kilometreinä tai aikana.

Kampanjan aikaa on 30.9.2023 asti ja kampanjan päätyttyä arvotaan osallistuneiden kesken palkintoja.

Pyöräilykauden avaus on 11.5.2023 kello 16-19.

Pyöräile omavalintainen pyöräilylenkki ja käy kirjaamassa nimesi ja päivän pyöräilykilometrit ylös Liikekeskuksen pihassa.

Kaikkien päivän kilometrinsä ilmoittaneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Lisäksi tapahtumapaikalla tarjolla mehua ja pikkupurtavaa.

Kuninkaanpuiston patikka järjestetään 31.5.2023 kello 17-20.

Patikkapolku sijaitsee Soinin keskustasta 9 kilometriä Karstulan suuntaan Patikkareitin pituus on noin 7 kilometriä. Reitin puolivälissä sijaitsevalla kotalaavulla on tarjolla mehua, makkaranpaistoa sekä arvontaa.

Uimakouluun ja kesäleireille

Rantauimakoulut järjestetään Soinin Lauttosen uimarannassa 26.-30.6.2023.

Uimakoulu on tarkoitettu kaikille 2017 syntyneille sekä sitä vanhemmille uimarinaluille. Uimakoulun alkeisryhmä on tarkoitettu uimataidottomille lapsille. Uimakoulun aikana tässä ryhmässä totutellaan veteen sekä harjoitellaan alkeisuinteja, kellumista ja liukumista apuvälinetä mukana käyttäen.

Tänä kesänä on myös jatkoryhmä jo hieman uintia osaaville uimareille.

Tässä ryhmässä vahvistetaan alkeisuinteja, harjoitellaan liukuja ja sukeltamista. Paikkoja on rajoitetusti, soinilaiset lapset ovat etusijalla.

Kesäleirit Lauttosella alkavat Mokkisleirillä 12.6.2023.

Mokkisleiri on tarkoitettu 6-8-vuotiaille. Täkyleiri on 9-11-vuotiaille ja leirin ajankohta on 13.-15.6.2023.

Viimeisenä pidetään Murkkuleiri 20.-22.6.2023. Sinne pääsevät osallistumaan kaikki 12-14-vuotiaat.

Leirille ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Ninja Siroselle. Leiri toteutetaan yhteistyössä Soinin ev.lut seurakunnan, Soinin kunnan ja Soinin 4H-yhdistyksen kanssa.