Miten Onni Kivipellon käy? Alajärven kaupunki järjestää Kitrolle kisastudion

Alajärven kaupunki järjestää Voice of Finland - finaalin “kisastudion” Kitron stadionilla perjantaina 28.4. kello 19.30 alkaen.

Finaalia voi seurata sateelta suojassa katetusta katsomosta suurelta näytöltä.

Tapahtuma on päihteetön ja sopii kaikille, perheen pienimmästä alkaen.

– Onni on lahjakas laulaja ja hän on onnistunut hurmaamaan äänellään The Voicen tuomariston ja kisaa katsovat suomalaiset. Hänen matkansa aina alkukarsinnasta finaaliin on ollut todella inspiroivaa seurattavaa ja olen katsonut Onnin edesottamuksia suurella ylpeydellä, Alajärven elinvoimajohtaja Jaakko Aninko toteaa.

Finaalipaikan ratkettua Aninko ja yhteisökoordinaattori Tuomas Lahdenperä alkoivat ideoida, kuinka kaupunki voisi näyttää tukensa Onnille.

– Kun kaupunginjohtaja näytti vihreää valoa yleisötapahtumalle, niin pyörät alkoivat pyörimään vinhaa tahtia tapahtuman mahdollistamiseksi.

Perjantain tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille.