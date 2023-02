Moottorikelkkailun huiput kilpailevat viikonloppuna Vuorenmaassa

Kampailu moottorikelkkailun sprintin Suomen mestaruuksista pärähtää käyntiin viikonloppuna 4.–5. helmikuuta Soinissa.

Kilpailurata on tehty Vuorenmaan läheisyyteen. Järjestävä kerho on Soinin Moottorikeho.

– Lunta on yllättävän paljon, ja vielä ehtii sataa lisää. Ehdimme kuorma-autolla ajaa lisää lunta reitille, toteaa kilpailun johtaja ja Soinin Moottorikerhon hallituksen jäsen Mikko Silvonen.

Molempina päivinä ajetaan 5,5 kilometrin mittainen rata.

– Maasto on vaihtelevaa, ja radalla on korkeuseroja ja hyppyjä. Radan pohja on leveä ja tasainen, joten baana on myös nopea. Kuskien vauhdit nousevat koviksi, Silvonen uumoilee.

Kilpailut alkavat lauantaiaamuna junioriluokan startilla noin kello 9.