MuoviSampo kerää taas, mutta uudistetulla tavalla: jatkokäytössä kierrätysmuovi muuttuu jätevaunun sangoksi

Tavoitteena entistä laadukkaampi uusiomateriaali

Toinen muutos keräyksissä on kerättävän muovin laatu. Aiemmassa kokeilussa kerättiin kaikkea sekamuovia, nyt vain kovaa polypropeenia (PP). Sekamuovin keräys voi olla kuluttajalle helpompaa, mutta sen pantillistaminen olisi kustannussyistä vaikeampaa.

Yritysmuovit kerätään muovilajeittain ja on havaittu, että tällöin saadaan sekakeräystä laadukkaampaa uusiomateriaalia. Samalla säästetään lajittelukustannuksissa ja hukkakeruun määrä vähenee, sillä kerätään vain uusiointikelpoista muovia. Valmiiksi lajiteltua muovia ei tarvitse kuljettaa ensin lajittelulaitokselle, vaan se voidaan murskata tilan säästämiseksi jo keräyspaikan lähellä.

Polypropeeni valittiin kohteeksi, sillä se säilyttää uusiokäytössä ominaisuutensa pakkausmuoveista parhaiten.

Polypropeenin tunnistaa sen materiaalimerkistä, jossa kierrätyskolmion sisällä tai alapuolella lukee 05 ja/tai PP. Keräyksissä kerätään kovaa polypropeenia, mikä tarkoittaa, ettei se ole kalvomaista.

Esimerkiksi useat levite-, hillo-, salaattijuusto-, raejuusto-, valmisruoka- ja lihapakkaukset, sekä monien pakkausten korkit ovat kovaa polypropeenia. Keräyksiin pyydetään tuomaan vain puhtaita pakkauksia, joista on irrotettu mahdolliset muovikalvot.

Jos pakkaus on likainen, voi sitä koittaa huuhtoa pikaisesti kylmällä vedellä tai pyyhkäistä sitä talouspaperilla. Jos pakkaus jää silti likaiseksi, on se ympäristöystävällisempää polttaa ammattimaisesti. Kaikilla MuoviSampo kierrätyspisteillä on myös tavallisen sekamuovin keräys, joten samalla pääsee eroon myös muista muoviroskista.