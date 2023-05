Näin Onnin TVOF-matka eteni – kultajuhlat Kitrolla lauantaina

The Voice of Finlandin 12:s kausi päättyi Turun Logomossa järjestettyyn huikeaan finaaliin, jossa alajärveläinen Onni Kivipelto hamusi 41 prosenttia annetuista äänistä. Finaalia seurattiin noin 800 fanin voimin Kitron stadionilla järjestetyssä koko kylän yhteisessä kisastudiossa. Ilo oli ylimmillään, kun voitto ratkesi.

Kaupungin johdossakin Onnin matkaa oli seurattu jännittyneinä. Hänen todettiin lisäävän seudun ihmisten yhteisöllisyyttä olemalla kuin liimaa koko yhteisölle: meidän Onni oli kaikkien puheenaihe.

Finaalissa kuultiin Onnin esittämänä jälleen suuria tunteita herättäviä ja suuren yleisön rakastamia biisejä. Toinen oli Edu Kettusen Lentäjän poika ja toinen Foreignerin järkäle I Want to Know What Love Is.