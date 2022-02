Pekkolanniemen kärjessä kasvaa ikivanha käkkärämänty, joka on ollut maamerkkinä kulkijoille jo vuosisadat Tätä puuta on kuvailtu viittapuuksi, mutta kuljen silti sen ohi. Maamerkki se on ehkä ollutkin enemmän järveltä päin katsottuna Aikanaan jäälle viitoitettu talvitie on kulke.