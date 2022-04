Omikronin alavariantti noussut valtavirukseksi–Etelä-Pohjanmaalla helmi-huhtikuussa 61 koronakuolemaa

Koronatilanne jatkuu Etelä-Pohjanmaalla aiempien viikkojen kaltaisena. Sairaalahoidon tarve on suurta sekä keskussairaalassa että terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla terveydenhuollon pcr-testillä 811 koronatartunta.

Varmennettujen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 22 455.

11.4. kokoontunut Nyrkki kohdensi maskisuositustaan vastedes toisen asteen opiskelijoihin ja tätä vanhempiin.

Alkuperäinen alavariantti väistyy

Omikron-viruksen alkuperäinen alavariantti väistymässä myös Etelä-Pohjanmaalta.

Valtaviruksen asemaan on noussut toinen alavariantti, joka ei taudinkuvaltaan poikkea aiemmasta variantista.

Etelä-Pohjanmaalla on todettu koko pandemia-aikana yhteensä 100 koronakuolemaa. Näistä peräti 61 on todettu helmi–huhtikuussa 2022. Vaikka uusia koronakuolemia tulee tällä hetkellä ilmi lähes päivittäin, tartuntamääriin suhteutettuna kuolleisuus on matalimmalla tasolla sitten pandemian alun.

Todellisten tartuntamäärien arvioidaan olevan moninkertaisia virallisiin testituloksiin verrattuna.

Erikoissairaanhoidossa oli maanantain 11.4. tietojen mukaan yhteensä 24 koronapotilasta, terveyskeskusten vuodeosastoilla 50 koronapotilasta. Keskussairaalan pandemiaosasto on palautettu ennalleen keuhko- ja infektiosairauksien osastoksi-

Ukrainan pakolaiset terveystarkastuksiin

Ukrainasta tulleiden pakolaisten terveystarkastukset toteutetaan halukkaille pääsääntöisesti vastaanottokeskusten koordinoimina.

Koronarokotuksia tarjotaan samaan tapaan kuin maakunnan asukkaille yleensäkin.

Terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen näkemys on, että oireeton lapsi voidaan ottaa mukaan suomalaiseen varhaiskasvatukseen tai koulutyöhön, vaikka terveystarkastusta ei olisikaan edeltävästi tehty.