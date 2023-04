Onni Kivipelto semifinaalissa huomenna – otimme selvää, mitä hän TVOF-kisan voitosta saisi

Olemme seuranneet tiiviisti Onni Kivipellon matkaa suositussa lauluformaatissa The Voice of Finland. Meidän kaikkien iloksi Alajärvellä asuva nuorimies on edennyt jo semifinaalivaiheeseen kahdeksan parhaan joukkoon.

Tunnelma tiivistyy huomenna perjantaina, kun hän vetää suorassa lähetyksessä Dingon Autiotalon. Vanhemmasta polvesta moni muistaa varmasti biisin sanat edelleen ulkoa. Ja moni palaa muistoissaan tanssilavoille ja festareille, jossa tätä vuonna 1984 julkaistua superhittiä laulettiin yhteen ääneen. Luvassa on siis nostalginen ilta.

Voicen voittajalle on tiedossa aika mainiot palkinnot. Hän saa Genelecin kaiuttimet, levytyssopimuksen Universal Musicin kanssa, esiintymisen Suomipop Festivaaleilla heinäkuussa Jyväskylässä sekä vuoden pizzat Kotipizzalta.

Television äärellä kannattaa olla siis perjantaina 21.4. kello 20 alkaen. Lähetys nähdään suorana Nelosella ja Ruudussa. Turun Logomon lavalle nousevat kaikkien tiimien jäljellä olevat laulajat eli kuulemme kahdeksan laulajan esitykset.

Semifinaalilähetys on todellista suomalaisen musiikin juhlaa, sillä kaikki lähetyksessä kuultavat kappaleet ovat suomenkielisiä. Kilpailijoiden lisäksi suorassa lähetyksessä esiintyvät Anna Puu ja Samu Haber.

Kivipelto kuuluu Apulanta yhtyeestä tunnettujen Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimiin. Tiimin toinen semifinalisti on Heikki Pöyhiä, joka esittää Tehosekoittimen biisin Kaikki nuoret tyypit.

Voicen finaali nähdään perjantaina 28. huhtikuuta.