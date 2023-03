Onni Kivipelto teki sen taas, Voice Of Finland -matka jatkuu livelähetyksiin

Jo pitkän matkaa on alajärveläinen Onni Kivipelto kulkenut The Voice of Finland -matkaa. Hän selvitti tiensä hienosti kaksintaisteluista Turun Logomossa aina tähän Knockout-vaiheeseen, missä laulajia karsitaan taas kovalla kädellä. Tästä kisavaiheesta meni jatkoon enää neljä laulajaa joka joukkueesta.

Koko Kivipellon TVOF-matkan Onni Kivipellon mukana on kulkenut myös lehtemme avustaja ja Kivipellon lähipiiriin kuuluva Elina Paavola-Mikkonen. Tälläkin kertaa hän oli kuulolla ja nyt julkaisemme Paavola-Mikkosen kirjoittaman tarinan ohjelman kulissien takaa.