Onni Kivipelto vie katsojat Autiotalon tunnelmiin perjantain semifinaalissa

No nyt kannattaa kaivaa nahkatakit ja silkkihuivit naftaliinista, sillä Onni Kivipelto vetää perjantaina The Voice of Finlandin suorassa semifinaalilähetyksessä Dingon Autiotalon.

Etenkin hieman varttuneemmalle väelle lähes jokaiselle tuttu Autiotalo on Dingon singlejulkaisu syksyltä 1984 ja samalla kaikkien aikojen menestynein Dingon single.

Autiotalo on myös yhtyeen tunnetuimman kokoonpanon ensimmäinen levytys. Kappale nousi tuolloin Suomen virallisen singlelistan ensimmäiselle sijalle, eli nostalgiaa ja tunnelmaa on siis tiedossa.

Ohjelma nähdään Nelosella ja Ruudussa perjantaina 21.4. klo 20 alkaen. Perjantaina Turun Logomon lavalle nousevat kaikkien tiimien jäljellä olevat laulajat eli kuulemme kahdeksan laulajan esitystä.

Semifinaalilähetys on todellista suomalaisen musiikin juhlaa, sillä kaikki lähetyksessä kuultavat kappaleet ovat suomenkielisiä. Kilpailijoiden lisäksi suorassa lähetyksessä esiintyvät Anna Puu ja Samu Haber.

Kivipelto kuuluu Apulanta yhtyeestä tunnettujen Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimiin. Tiimin toinen semifinalsiti on Heikki Pöyhiä, joka esittää Tehosekoittimen biisin Kaikki nuoret tyypit.

Voicen finaali nähdään perjantaina 28. huhtikuuta.