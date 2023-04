Pääsiäisenä kuljetaan surusta iloon – Lue juttu, niin tiedät mihin pääsiäisen symbolit pohjautuvat

Pääsiäinen on kristillisistä juhlista vanhin. Kirkkovuoden tärkein juhla on myös juhlista suurin: sitä viettää kolmasosa maailman väestöstä.

Suomessa pääsiäinen ei ole koskaan saanut kansan keskuudessa samanlaista arvostusta kuin joulu. Tiedossa on, että uskonnollisessa mielessä silloin juhlitaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeistä ylösnousemusta. Monet pääsiäiseen liittyvät perinteet ovat silti pohjimmiltaan pakanallisia ja liittyvät valon lisääntymiseen luonnossa.

Hiljainen perjantai

Pitkäperjantai on perinteisesti ollut kieltojen päivä. Vanhojen uskomusten mukaan lapset täytyi piiskata pitkäperjantaina varmuuden vuoksi. Myös imettäminen on ollut kiellettyä 1800-luvulla, siksi ettei lapsesta tule velhoa. Pitkäperjantaina ei saanut liioin nauraa niin, että hampaat näkyvät.

Vuonna 1968 voimaan tullut huvikielto esti Suomessa kaikenlaisen hauskanpidon pääsiäisen pyhinä. Vielä muutama vuosikymmen sitten pääsiäisen uskonnollista sanomaa kunnioitettiin riviuskovaistenkin kodeissa nykyistä enemmän.

Pitkäperjantai tuntui varsinkin lapsista nimensä veroiselta, sillä silloin ei ollut mitään asiaa kavereiden luo. Nykyään pääsiäinen tarkoittaa monelle vain ihanan pitkää viikonloppua, jota vietetään kavereiden kesken yökerhoissa tai lähdetään minilomalle. Reissuissa ei kuitenkaan ole usein kyse siitä, että pääsiäisen valmisteluja lähettäisiin pakoon samaan malliin kuin jouluna.

Kielloista karvevaaleihin

Pitkäperjantain tapahtumat olivat todellisuutta parituhatta vuotta sitten. Kristilliset kirkot muistuttavat pääsiäisen pitämällä hiljaisella viikolla ja pääsiäisen jälkeisellä viikolla lukuisia jumalanpalveluksia, hartauksia, konsertteja ja muita tapahtumia.

Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä silloin on Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Jeesuksen risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon merkki. Jeesus kantoi ristille koko maailman synnin ja avasi tien ikuiseen elämään.

Kirkoissa vietetään pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus ilman ehtoollista. Kellot ja urut ovat hiljaa. Alttarilla on vain ristiinnaulitun krusifiksi. Kukkina käytetään pelkästään viittä punaista ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen viittä haavaa. Päivän liturginen väri on musta. Kirkon alttari ja saarnatuoli verhottu mustaan.

Mustasta valkoiseen

Surun jälkeen vuorossa on ilo. Pääsiäisen juhla alkaa jo lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä, jolloin seurakunnissa vietetään pääsiäisyön messua. Sen yhteydessä sytytetään kynttilät, jotka kuvaavat nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden väistymistä. Alttarin musta liturginen väri vaihtuu valkoiseen.

Pääsiäisyö aloittaa pääsiäisviikon, joka kestää seuraavaan lauantaihin. Samalla alkaa myös 50-päiväinen pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin.