Onni Kivipelto on ennestään tuttu paikallislehden lukijoille: katso miten!

19-vuotias alajärveläinen The Voice of Finland -finalisti Onni Kivipelto on herättänyt tänä keväänä monen television katsojan ja musiikin ystävän kiinnostuksen.

Useille Järviseutu-lehden lukijoille hän on kuitenkin tuttu kasvo jo ennestään, sillä ei ole ihan yksi tai kaksi kertaa, kun hän on lehtemme sivuille päätynyt. Sukelsimme Järviseudun arkistoon ja katsoimme, minkälaisissa tilanteissa tämä esiintyjä-Onni on aiemmin sivuillamme näkynyt. Arkiston uumenista poimimme muutaman tilanteeseen sopivan herkkupalan.