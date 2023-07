Poikien Itä-Länteen vahva edustus Ankkureista

Nuorten Itä-Länsi-joukkueet julkistettiin tiistaina. Ankkureista Sotkamossa pelattaviin arvo-otteluihin valittiin Elmeri Iivonen, Jere Peltomäki, Onni Juurakko ja Tomi Viljanen. Lännen joukkueen kakkospelinjohtajaksi valittiin Santeri Särkinen.

Koko pelaajanelikko on esiintynyt tällä kaudella myös miesten Superpesiksessä. Lukkarin tontilla vakuuttaneella Iivosella otteluita on takana 16, Peltomäellä 12 ja Juurakolla 7. Viljanen on Koskenkorvan Urheilijoiden sopimuspelaaja. Hän on edustanut joukkuetta tällä kaudella kahdessa ottelussa.

Lännen joukkueeseen valittiin myös pääsarjatasolla Vimpelin Vedossa pelaava Veeti Kortehisto. Poikien Superpesiksessä Kortehisto edustaa Veteli Pesistä.

Naisten ja miesten Itä-Länsi valinnat julkistettiin maanantaina. Ankkureista arvo-otteluun valittiin Elmeri Koivusalmi. Vedosta länttä edustavat Janne Mäkelä, Elmeri Anttila, Olli Heikkala, Mikko Kanala ja Severi Lassila. Aiemmin julkistettiin, että lännen peliä johtavat Vedon Tomi Niskanen ja Pasi Tyynelä.