Ruokavirasto estää lintuinfluenssan leviämisen tartuntavyöhykkeellä

Tartuntavyöhykkeillä toteutetaan useampi toimintatapa taudin leviämisen estämiseksi. Henkilöiden käynnit siipikarjan luona on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä. Eläinten läheisyydessä on käytettävä suojavaatteita ja eri jalkineita kuin muualla. Myös kädet on pestävä ja desinfioitava säännöllisesti.