Ruukki pilotoi ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaan teräksen käyttöä Alajärvellä ja Vimpelissä

Ruukki Construction, osa SSAB-konsernia, pilotoi ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaan teräksen käyttöä rakennustuotteissa. Maailman ensimmäiset fossiilivapaasta teräksestä valmistetut katto- ja seinärakenteet toimitetaan vielä tämän vuoden puolella asiakkaille Ruotsissa ja Suomessa.

Ruukin tiedotteen mukaan pilottituotteet valmistetaan Alajärven ja Vimpelin tehtailla Suomessa, Pärnun tehtaalla Virossa sekä Plannjan Järnforsenin tehtaalla Ruotsissa.

Tiedotteessa kerrotaan, että tuotteiden valmistusvaiheen päästöt pyritään minimoimaan käyttämällä vihreää energiaa sekä valitsemalla materiaali- ja logistiikkavaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.

– Tavoitteenamme on johtaa globaali terästeollisuus kohti hiilidioksidivapaata tulevaisuutta. Rakentaminen on yksi tärkeimmistä terästä käyttävistä teollisuudenaloista, ja sen osuus teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä on yli 50 prosenttia, sanoo Thomas Hörnfeldt, SSAB:n VP Sustainable Business.

Tiedotteessa todetaan lisäksi, että vuonna 2019 tehdyn vastuullisuuslupauksensa mukaisesti Ruukki on sitoutunut olemaan ensimmäinen yritys, joka tarjoaa fossiilivapaasta teräksestä valmistettuja rakennustuotteita.