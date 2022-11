Sari Heinilälle Antti-patsas, se on kiitos paikallislehden hyväksi tehdystä työstä

Viime vuonna eläkkeelle jäänyt Järviseudun pitkäaikainen päätoimittaja Sari Heinilä palkittiin elämäntyöstään paikallislehtien Antti-patsaalla.

Patsaita on jaettu vuodesta 1981. Sillä kunnioitetaan ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden rovasti Antti Lizeliuksen (1708–1795) elämäntyötä.

Antti-patsaita myönnetään valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Järviseutu-lehden Heinilälle myöntämä patsas on kiitos ja tunnustus hänen pitkäaikaisesta työstään paikallislehden hyväksi.

– Sari Heinilä on kuin Järviseudun ikioma Google. Hänellä on ihan mittaamaton tietomäärä alueen asioista ja vielä nykyäänkin käännymme hänen puoleensa usein, kun oma tietokapasiteettimme ei täällä toimituksessa riitä, kertoo Järviseudun nykyinen päätoimittaja Johanna Kataja.

Kataja jatkaa, että harvan päätöksen tekeminen on niin itsestään selvää kuin, että Antti-patsas myönnetään juuri tänä vuonna Heinilälle.

– Meneillään on Järviseudun 85-vuotisjuhlavuosi ja Sarin työpanos on ollut lehdelle korvaamaton. Hänen työuransa on merkittävä osa myös lehden historiaa.