Elämä täällä on ollut palkitsevaa, Sanna Heikkilä kertoo. – Olemme tässä kodissa kyllä tosi onnellisia, myöntelee Heikkilän puoliso, Marko Arpala Pariskunnan koti on rakennettu taiteella ja luovuudella omien arvojen, tarpeiden ja näkemysten ympärille, mutta tärkeintä on silti se.