Sinilevää nyt keskiarvoa enemmän – voi aiheuttaa myrkytyksen myös koiralle

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen mukaan sinilevähavainnot ovat lisääntyneet lämmenneiden säiden seurauksena. Vuoden 1998–2022 järvi-meriwikiin merkattujen sinileväesiintymien keskiarvoon verrattuna sinilevää on tällä hetkellä runsaammin.

Sinilevää on havaittu runsaasti Lappajärven Lakaniemessä, Alajärven Hoiskon uimarannalla sekä hieman Hauta-Ahon uimarannalla ja Alajärven Kätkänjärvellä. Lappajärvellä on myös paljon kansalaishavaintoja runsaista sinilevistä järven etelä- ja keskiosien ranta-alueilla, pohjoisemmissa osissa sinilevän määrän on arvioitu olevan vähäisempi.

Leväepäilyn kohdatessaan on aina hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta, eikä vettä tule käyttää sauna-, kastelu ja pesuvetenä. Erityisesti pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa leväpitoisen veden lähettyviltä. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia.

Sinilevä on myös koiralle myrkyllistä

Agria Eläinvakuutuksen tiedotteen mukaan sinilevä on koirille myrkyllistä. Koirien sinilevämyrkytys ei onneksi ole kovin yleinen, mutta sen aiheuttama myrkytys on hengenvaarallinen ja voi johtaa koiran menehtymiseen jopa tunnissa.

Tiedotteessa kerrotaan, että sinilevämyrkytyksen oireet näkyvät nopeasti, usein jo ensimmäisen puolen tunnin aikana. Oireiden voimakkuuteen vaikuttavat muun muassa koiran koko, ikä, vedessä olevan sinilevän määrä ja kuinka paljon koira on syönyt ennen myrkytystä.

Myrkytyksen ensioireita ovat levottomuus, tärinä ja oksentaminen. Jos koiralle tulee kyseisiä oireita rantapäivän aikana tai jälkeen, on koira vietävä eläinlääkäriin välittömästi. Pidemmälle ehtiessään myrkytystila aiheuttaa kramppeja, koira voi alkaa huojua ja menettää tasapainonsa. Myrkytys vaikuttaa maksaan sekä munuaisiin ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan.

Agria Eläinvakuutuksesta neuvotaan ottamaan rantaretkille mukaan vesipullo ja juomakuppi ja tarjoamaan koiralle juotavaa ennen uimista. Näin koiralla ei ole niin suuri tarve juoda meri- tai järvivettä janoonsa.