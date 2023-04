Soini sai lyhyen tauon jälkeen taas kirppiksen: tuotto menee yhteiseen kassaan

Kirppis tuli tarpeeseen

Kuhmonen ja Vierunketo kertoivat, että kirppikselle on Soinissa selvästi tarvetta. Kirppis on hyvä kanava kierrätykselle, jotta käyttökelpoista tavaraa ei heitettäisi roskiin.

– Pyrimme siihen, että kirppiksessä olisi myös aina pajalaisia töissä. Siinä voi treenata asiakaspalvelua. Tämä on erittäin hyvä toiminto työpajan yhteyteen, korosti Vierunketo.

VipuKirppiksellä on ollut jo runsaasti asiakkaita. Myös tavaraa on tullut paljon. Puskaradio on toiminut hyvin. Tuotto menee hyvinvointialueelle yhteiseen kassaan. Kirppis on avoinna ma, ti, ke ja pe klo 8–14.