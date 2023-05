Soinillinen vakiinnutti paikkansa: tarjolla on tänä kesänä monipuolinen kattaus

Musiikki- ja gastronomiafestivaali Soinillinen järjestetään kesäkuussa vihdoin normaalioloissa. Kolmipäiväinen festivaali tarjoaa monipuolisen kattauksen laadukasta musiikkia ja hyvää ruokaa.

Festivaalin taiteellinen johtaja Juuli Holma kertoi, että tulossa on hieno festivaali, jossa on upeita artisteja ja eri genrejä. Festivaalin kokkina on toista kertaa saarijärveläinen keittiömestari, ravintoloitsija, ruokatoimittaja ja televisiokokki Maija Silvennoinen.

– Nyt pääsemme nauttimaan siitä, mikä koronavuosina alkoi itää. Taiteellisesta visiosta luopumatta tarjoamme yleisöystävällisen tapahtuman, lupasi Juuli Holma.

– Soinillinen-festivaali ja sen järjestäminen Soinissa ovat olleet minulle ja Juhanalle (Inkinen) antoisa matka. En tuntenut Soinissa oikeastaan ketään, kun ensi kerran järjestimme tätä tapahtumaa. Nyt olemme jo tutustuneet moniin paikallisiin ihmisiin.

Holman mukaan Soinissa on loistavia paikkoja erilaisille konserteille. Puuhin akustiikka sopii erinomaisesti kamarimusiikille. Myös kirkko ja yhteistalo toimivat musiikillisesti hyvin.

Kokki Maija Silvennoinen kattaa festivaalipöydän neljän jalan hyvälle yhdistelmälle: hyvä musiikki, hyvä ruoka, Soini ja kesä.

– Rakastan haasteita. Olen nyt toista kertaa mukana ja tiedän jo enemmän. Soinissa on jotain, mistä olen aina tykännyt, luonnehti Silvennoinen.