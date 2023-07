Sonja Halla-aho tuo pääsymaksuttoman lastenteatterikiertueensa Järviseudulle – Improvisaatioteatteri herättää lasten keksimät tarinat eloon

Alajärveläislähtöinen näyttelijäntaiteen maisteri Sonja Halla-aho tuo heinäkuussa päiväkoti- ja alakouluikäisille suunnatun SatuHetkessä-lastenesityskiertueensa Järviseudulle. Improvisoituja teatteriesityksiä on tarjolla muun muassa Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa. Halla-aho toteuttaa kiertueen yhdessä teatteri-ilmaisunohjaaja Henry Pöyhiän kanssa.

Kiertueen tavoitteena on tarjota lapsille helposti saatavilla oleva teatterikokemus. Alajärven ja Vimpelin lisäksi esityksiä on myös Alavuden, Evijärven ja Lapuan kirjastoissa. Tapahtuma on kaikille ilmainen.

– Haimme täksi kesäksi Suomen Kulttuurirahaston apurahaa sen takia, että tämä mahdollistuisi nimenomaan pääsymaksuttomana. Pidimme sitä tärkeänä.