Syksyn ryhmäliikunnat alkavat pian Alajärvellä, poimi tästä Merja Korpelan koostamat vinkit talteen

Sairaalatien Makasiinin tiloissa jatkuu viime talvena käynnistynyt tuolijumppa ja sisäpelit/liikettä ikääntyneille ryhmä missä on ohjattu tuolijumppa, erilaisia sovellettuja sisäpelejä sekä kahvit. Ryhmä järjestetään yhteistyössä Alajärven Sydänyhdistyksen, Järvi-Pohjanmaan senioreiden sekä Alajärven Eläkeliiton kanssa.

Ryhmä kokoontuu perjantaisin ja on ilmainen, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita sekä on avoin kaikille ikääntyneille joilla toimintakyky alkaa jo heikentyä.

Koulukeskukseen on suunniteltu aloitettavan avoimen PerhePelit –vuoron. Tämä vuoro on ilmainen, eikä edellytä erillistä ilmoittautumista. Perheet voivat tulla yhdessä koko perheen voimin pelaamaan esimerkiksi sisäjalkapalloa tai sählyä. Alle 13-vuotiaiden on osallistuttava huoltajan kanssa yhdessä. Tämä vuoro tarvitsee vastuuohjaajan toteutuakseen.

Haussa siis olisi 2–3 ohjaajaa, jotka vuorottelisivat vetovuoroa. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Alajärven liikuntatoimistoon elokuun aikana.

Matalan kynnyksen mattojumppa alkaa syysloman jälkeen. Tämä ryhmä on tarkoitettu niille aikuisille, joilla liikunta on jostain syystä jäänyt kokonaan tai vähemmälle. Ryhmään pystyy jokainen osallistumaan omalta lähtötasoltaan ja tavoitteena on löytää liikunnanilo sekä saada jaksamista arkisiin askareisiin.

Valkealammella järjestetään Hyvinvointipäivä 20. elokuuta. Hyvinvointipäivä pitää sisällään ohjattua liikuntaa tukilihasten metsästyksen sekä liikkuvuusharjoituksen osalta, tietoa hyvinvoinnista sekä vapaamuotoista ulkopelailua ja patikointia. Päivän päätteeksi sauna ja uintimahdollisuus. Päivän toteutumisessa on säävaraus, sillä koko tapahtuma toteutetaan ulkona.

Lisätietoa ja suurimpaan osaan ryhmistä ja tapahtumista vaadittavat ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä tai liikuntatoimistosta merja.korpela(at)alajarvi.fi tai p. 044 2970 215/Merja Korpela.

Merja Korpela