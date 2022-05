Alajärven ympäristösuojelusihteerin virkaan on valittu energia- ja ympäristötekniikan insinööri Sonja Maanselkä Hän on aloittanut tehtävässä huhtikuun alussa.Valinnan teki tekninen lautakunta Virka on perustettu kaupunginvaltuuston päätöksellä teknisen lautakunnan alaisuuteen Jo .