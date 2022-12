Terttu Viita johtamaan SPR:n Vimpelin osastoa

SPR Vimpelin osaston syyskokous pidettiin 16.11.2022.

Osaston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Terttu Viita, varapuheenjohtajana jatkaa Jussi-Matti Hilli.

Muut hallituksen jäsenet ensi vuoden alusta alkaen ovat Hilkka Ilomäki, Mari Kaunisto, Eija Pippola, Maila Riihiaho, Minna Seppä ja Tuovi Tuohimaa.

– En totisesti osannut arvata, mitä olisi edessä, kun lupauduin osaston puheenjohtajaksi muutama vuosi sitten, kertoo tehtävän nyt jättävä Maija Peuro-Rautiainen.

– Ensin alkoi pandemia, sitten alkoi tulla pakolaisia Ukrainasta.

Uusina toimintamuotoina Peuro-Rautiaisen kaudella osastossa aloitettiin naisten juttutupa ja saattohoidon tukihenkilöiden koulutus.

Juttutupaa oli pitkään toivottu ja odotettu ja suosio osoittautui sen mukaiseksi: ensimmäisellä kerralla osallistujia oli lähes 60. Vielä toisen kerran ehdittiin kokoontua, ennen kun pandemia ja kokoontumisrajoitukset iskivät.

Monta muutakin tapahtumaa suunniteltiin ihan yksityiskohtia myöten, kunnes sitten aivan viime metreillä jouduttiin lopulta perumaan.

– Onhan se kieltämättä välillä ollut vähän turhauttavaa, huokaa Peuro-Rautiainen.

– Koko pandemia-ajan on tässä kuitenkin kitkuteltu ja toimintaa jatkettu tilanteen sallimissa rajoissa. Osaston kokoukset on pidetty, keräykset järjestetty, walk-in -rokotuksissa avustettu. Ystävätoiminta on jatkunut ja viime vuonna saimme järjestettyä aiheesta yhden koulutuksenkin.