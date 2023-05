The Voice of Finlandin finaali päättyi Onni Kivipellon osalta suureen juhlaan Turun Logomossa. Onni keräsi annetuista äänistä peräti 41 prosenttia, kun toiseksi tullut Eemeli Nissi sai äänistä 26 prosenttia, kolmas on Timmy Tattari...