Musiikki soi taustalla Onni Kivipellon vastatessa puhelimeen Rovaniemeltä. Ääni kantautuu varusmiessoittokunnan bändin valmistautumisesta illan esitystä varten. The Voice of Finland -voittaja on juuri saanut suoritettua oman osuutensa soundcheckistä.

– H...