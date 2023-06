Yksityistien kunto on sen omistavan tiekunnan vastuulla. Nyt luvassa on pientä helpotusta tien ylläpitoon. Aiemmin yksityisteiden perusparannuksiin on voinut saada 50 prosentin tuen. Vuosille 2023–2025 tuki on nostettu 70 prosenttiin.

– Siltahankkeiden tuki on samal...