"Tietenkin haluamme voittaa hallimestaruuden" – Vimpelin Vedon mitalijahti alkaa lauantaina

Vimpelin Vedon pelaa miesten hallipesiksen SM-mitaleista Joensuussa viikonloppuna.

Joensuun SM-lopputurnauksessa Veto joutuu kovaan paikkaan, sillä se saa vastaansa isäntäseura Joensuun Mailan. Toisessa välieräparissa iskevät yhteen Sotkamon Jymy ja Kouvolan Pallonlyöjät.

– Pääsemme Joensuun kotiyleisön eteen viime vuoden välierävastustajaa vastaan pelaamaan. Joensuu on vahvistunut joukkue. Sinne on useampi uusi pelaaja mennyt, ja odotukset siellä ovat varmasti todellakin kovat tähän kauteen. Siten heitä vastaan on tosi kiva päästä pelaamaan ja mittaamaan, missä tällä hetkellä voimasuhteet menevät, Vedon pelinjohtaja Tomi Niskanen toteaa.

Välierät pelataan lauantaina 18. maaliskuuta sekä pronssi- ja loppuottelu sunnuntaina 19. maaliskuuta.

Mestari vaihtuu tänä vuonna, sillä Kouvolan Pallonlyöjien voitto alkulohkossa Hyvinkään Tahkosta tiesi sitä, että vuosi sitten hallimestaruutta juhlinut tamperelainen Manse PP putosi.

– Tietenkin haluamme voittaa hallimestaruuden. Se on meidän tavoite, mutta meillä on ollut oma suunnitelma tähän talvikauteen. Se on ollut se, että pääsemme lopputurnaukseen ja pystymme parantamaan omia otteitamme sekä pelaamaan nousujohteisesti varsinkin sisäpelissä.

– Meiltä vaaditaan tosi hyvä peli lauantaina. Kova luotto on omaan joukkueeseen, sillä se on kasvanut entistä tiiviimmäksi, Niskanen iloitsee.

Lopputurnaukseen etenivät alkulohkojen voittajat, jotka asetetaan paremmuusjärjestykseen kilpailumääräysten mukaisesti.

C-lohkon ykkösen Joensuun Mailan edelle kiilasi juoksueron turvin D-lohkon Sotkamon Jymy. Etelä-Pohjanmaalla kaikki kolme paikalliskilpailijaansa kukistanut Vimpelin Veto voitti B-lohkon ja Kouvolan Pallonlyöjät A-lohkon.