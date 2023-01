Alajärven uimahallissa on päässyt polskimaan parisen kuukautta myös sunnuntaisin ja kokeilu jatkuu huhtikuun loppuun asti. Halli avattiin pyhäpäiväksi uimareiden toiveista. Kävijämäärältään sunnuntai on hiljaisin. Muina päivinä kävijöitä on vähintään 250 ja jopa reilu 300.

...