Ulkoilmaelämä ja seikkailu oppaina – Jarno Tenhusen ensimmäinen valokuvanäyttely avautuu Lappajärvellä

Lappajärveläisen Jarno Tenhusen debyyttinäyttely avautuu Lappajärven Taide- ja kulttuurikeskus Onnituvalla loppiaisena 6. tammikuuta. Näyttelyn nimenä on Adventure & Outdoor As My Guide (suom. "Seikkailu ja ulkoilmaelämä oppaanani") ja se tuo ensimmäistä kertaa esille Tenhusen luontokuvia, paikallisluontoamme ja etenkin eläimiä.