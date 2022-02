Vanhusten perhehoito on jäänyt Järvi-Pohjanmaalla tuntemattomaksi vaihtoehdoksi, siihen halutaan muutos

Orvokki Sadeharju on tullut muutaman päivän hoitojaksolle kotoaan Lappajärveltä Lea ja Ilpo Vasalammen kotiin Vimpeliin. Paikka on hyvin mieluinen, sillä Sadeharju o.s. Mattila on kotoisin aivan läheltä Vasalampien kotia. Kuva: Johanna Kataja