Varmalta näyttänyt kakkossija vaihtui voitonjuhliksi, Ville Hautamäellä kolmas voitto putkeen

Sarjan kannalta tilanne näyttää erinomaiselta

Hautamäellä on kaikki eväät mestaruuden uusimiseen.

– Tämä oli nyt kolmas voitto putkeen, mikä on hieman kuronut sitä Rovaniemen keskeytystä ja nollaa pistettä umpeen. Kaksi kisaa on vielä jäljellä ja viimeisessä jaetaan korotetut pisteet, joten kaikki on edelleen omissa käsissä, Hautamäki laski.

Tuloksia:

1. Ville Hautamäki–Ari-Pekka Hautanen Mitsubishi 1.11.50,3

2. Miika Vuokila-Mika Pyyny Mitsubishi 1.13.21,3 +1.31,0

3. Juha Pasanen-Jari Jaakkola Mitsubishi 1.14.01,3 +2.11,0

4. Matti Latvala-Toni Raiski Subaru 1.15.05,0 +3.14,7

5. Reijo Heikkilä-Riia Rantasalo Mitsubishi 1.16.47,1 +4.56,8

Pistetilanne 5/7:

1. Miikka Vuokila 100

2. Ville Hautamäki 93

3. Juha Pasanen 62

4. Reijo Heikkilä 46

5. Erno Kinnunen 25