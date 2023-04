Veteraaniautojen vappuhulinat: perinteikäs kulkue huristelee jälleen pitkin Järviseutua

Perhon suunnalta odotetaan paloautoa

Vimpelin pit stop kestää tunnin, jona aikana museokierroksen lisäksi ehtii hyvin juoda kahvit ja nauttia tötteröt. Vimpelistä mobilistit jatkavat vielä Lappajärven Kivitippuun.

– Pysäkillä päästään katsomaan myös muualta Järviseudun alueelta ja Perhosta tulevia kulkuneuvoja. Sieltä on lupailtu tulla vanhoilla kuorma-autoilla ja voipa mukana olla myös paloauto, autoharrastaja arvailee.

Lanamäellä itsellään on kymmenkunta vanhaa menopeliä ja eniten häntä viehättävät ikäloput kuorma-autot. Viime vuonna hän ajoi kulkueessa vuoden 1966 mallin valkoisella Mersulla. Tänä vuonna alla on musta Mercedes, jonka vuosimalli on 1952.

Seudulla ei ole omaa vanhojen autojen harrastajien yhdistystä, vaan samanhenkiset kerääntyvät lähikunnista omatoimisesti yhteen ajelemaan, juttelemaan autoista ja potkiskelemaan renkaita.

– Meillä on ollut monta kesää Alajärvellä kokoontuminen ABC:n pihassa joka kuukauden ensimmäinen perjantai toukokuusta syyskuuhun. Se on ihan vapaamuotoinen tapahtuma, jossa kokoonnumme katsomaan autoja ja toisiamme, Lanamäki kertoo.