Villa Väinölä avaa pian: nämä kaikki näyttelyt näemme tänä vuonna

Villa Väinölä on ollut talvikauden suljettuna, mutta ovet avautuvat jälleen ensi viikolla.

Vuoden ensimmäisessä näyttelyssä nähdään Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston mallipiirustus ja -maalausryhmän näyttely. Se avautuu torstaina 7.4. ja on silla 28. huhtikuuta saakka.

Näyttely on koottu lukuvuoden aikana syntyneistä teoksista, joiden aiheena on ihminen. Osassa lähtökohtana on ollut elävä malli, osassa apuna on käytetty kuvaa.

– Harrastajien toive elävästä mallista toteutui vihdoin. Se on ollut innostavaa ja tuonut myös uudenlaisia haasteita ihmisen kuvaamiseen. Joillekkin kurssilaisille tämä on ollut ensimmäinen kokemus laatuaan, kertoo kurssin ohjaaja Ritva Lindberg medialle lähetyssä tiedotteessa.

Piirustuksen osio aloitettiin perinteisellä lyijykynällä, josta siirryttiin hiilen ja pastelliliitujen käyttöön. Keväällä on keskitytty maalaamaan sekä akvarelli- että akryyliväreillä.

Mallipiirustuksen- ja maalauksen ryhmä on kokoontunut Alajärven Sairaalatiellä, kansalaisopiston tiloissa viime syksystä lähtien.

– Korona on vaikuttanut jonkin verran kertakohtaiseen osallistujamäärään, mutta siitä huolimatta ryhmä on kokoontunut suunnitelmien mukaan, joka toinen viikko, neljän oppitunnin pituisen ajan, Lindberg iloitsee.