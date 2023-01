Vimpelin hybrikeskukselle löytymässä paikka: lautakunta jyräsi teknisen johtajan esityksen

Esityksen toisesta rakennuspaikasta teki teknisen lautakunnan kokouksessa Timo Vesala. Hän esitti, että hybrikeskus tehtäisiin alueelle, jonka kunta oli ostanut Opintien varresta yksityiseltä maanomistajalta joulukuussa. Jarmo Arpala ja Anna Nieminen kannattivat Vesalan esitystä.

Kunnanvaltuusto oli päättänyt kyseisen alueen ostamisesta kokouksessaan 19.12.2022. Valtuusto oli päättänyt ostaa Poikola, Miehelä ja Seppälä-nimiset tilat 59 000 euron kauppahinnalla. Kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin 5 500 neliömetriä. Alueen kaavamerkintä on erillispientalojen kaava-alue.

Teknisen toimen investointiosassa on hybridikeskuksen rakentamiseen ja suunnitteluun varattu tälle vuodelle 100 000 euroa. Kunta on tehnyt laskelmia erikoisille koulurakennuksille: 120 oppilaalle (0–4 lk), 180 oppilaalle (0– 6 lk) sekä koko oppilasmäärälle 320 (luokat 0–9 +lukio). Pääosa rakentamisesta tehtäisiin vuonna 2026. Kyseessä on noin 6 miljoonan euron investointi.