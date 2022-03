Vimpelin on etsittävä kuntaan uusi tekninen johtaja Tekninen johtaja Ville Karjalainen on tänään 31 3. lähettämällään kirjeellä irtisanoutunut teknisen johtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 31 toukokuuta Kunnanhallitus pitää tulevana maanantaina 4 huhtikuu.