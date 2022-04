Ykköspesiksen otteluohjelma julkaistu – näin Ankkurit pelaavat pesäpallon 100. vuotisjuhlavuonna

Kaksinkertainen runkosarja

Runkosarjassa pelataan kaksinkertainen sarja (22 ottelua/joukkue) sekä kaksi (2) lisäottelua, yhteensä 24 ottelua/joukkue.

Superpesisseuran kakkosjoukkueella ei ole Ykköspesiksessä osallistumisoikeutta sarjan ylempiin jatko-otteluihin eikä sitä tämän vuoksi oteta huomioon sijoituksia määriteltäessä runkosarjan päättymisen jälkeen.

Välierät

Runkosarjassa 1.-4. sijoittuneet joukkueet pelaavat paikasta loppuotteluun sarjan sisäisissä välierissä (1. vs. 4. ja 2. vs. 3.). Ottelut pelataan paras kolmesta -järjestelmällä. Kotietu on runkosarjassa paremmin sijoittuneilla joukkueilla.

Loppuottelu

Välierien voittajat pelaavat loppuottelussa. Loppuottelusarjan voittaja nousee Superpesikseen ja häviäjä jatkaa superpesiskarsintaan. Ottelut pelataan paras viidestä -järjestelmällä. Kotietu on runkosarjassa paremmin sijoittuneella joukkueella.

Superpesiskarsinta

Superpesiskarsinnassa pelaavat Superpesiksen putoamiskarsinnan voittanut joukkue sekä Ykköspesiksen loppuottelun hävinnyt joukkue. Ottelut pelataan paras viidestä -järjestelmällä ja kotietu on Superpesisjoukkueella. Ottelusarjan voittaja pelaa seuraavalla kaudella Superpesiksessä ja häviäjä Ykköspesiksessä.

Putoaminen

Runkosarjassa sijoille 9.-12. sijoittuneet joukkueet pelaavat putoamiskarsinnat ottelupareina 9. vs. 12. ja 10. vs. 11. Otteluparien voittajat säilyttävät paikkansa Ykköspesiksessä ja häviäjät putoavat suomensarjaan. Ottelut pelataan paras viidestä -järjestelmällä. Kotietu on runkosarjassa paremmin sijoittuneilla joukkueilla.

Runkosarjan lisäottelut

Joukkueet on jaettu ottelupareiksi. Kaikille joukkueille tulee yksi koti- ja vierasottelu otteluparinsa kanssa.

Simon Kiri – Oulun Lippo

Haapajärven Pesä-Kiilat – Kannuksen Ura

Alajärven Ankkurit – Alavuden Peli-Veikot

Puijon Pesis, Kuopio – Jyväskylän Lohi

Ikaalisten Tarmo – Loimaan Palloilijat

Kouvolan Pallonlyöjät – Haminan Palloilijat

Oikeudet muutoksiin pidätetään.