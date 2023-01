Alajärveläinen Onni Kivipelto kisaa The Voice of Finland -ohjelmassa

Nelosella nähtävä The Voice of Finland starttaa uuteen kauteen jännittävillä Ääni ratkaisee -jaksoilla. Tänä vuonna kisassa on mukana alajärveläinen 19-vuotias Onni Kivipelto.

Musikaalinen Onni kirjoitti viime keväänä ylioppilaaksi Kaustisten musiikkilukiosta ja suorittaa parhaillaan varusmiespalvelusta varusmiessoittokunnan solistina Parolan panssariprikaatissa.

Kisassa olevat valmentajat eivät näe laulajaa, ainoastaan ääni ratkaisee jatkoon menijät. Tuomareina tällä kaudella ovat Anna Puu, Maija Vilkkumaa, Elastinen, sekä Apulannan Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.

Kuinka alajärveläiselle kisassa käy, sitä voimme seurata 27. tammikuuta alkaen Nelosella ja Ruudussa. Onni Kivipelto on mukana heti sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Edellinen tuotantokausi sarjaa nähtiin viime keväänä, jolloin voiton vei Laihialta kotoisin oleva Susanna Erkinheimo.