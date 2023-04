Ylijäämäinen tilinpäätös myhäilytti päättäjiä: taseessa jo yli 9 miljoonaa puskuria

Alajärven kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli historiallinen, sillä siinä olivat viimeistä kertaa mukana sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka siirtyivät vuoden alusta maakunnallisen hyvinvointialueen järjestettäväksi. Myös niiden rahoittaminen siirtyi näin pois kunnilta.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen saikin todeta tyytyväisenä, että kaupunki pääsee siirtymään hyvissä asetelmissa uuteen aikakauteen.

– Tämä on iloinen asia. Iso ja huonosti ennustettava kokonaisuus poistuu kunnilta. Meille jää pienempiä kokonaisuuksia, kuten sivistys-, tekninen toimi ja maatalous, jotka ovat myös ennustettavuudeltaan helpompia, Koivunen sanoi.

– Taseessa on myös puskuria huonoja aikoja vastaan ja lainamäärätkin ovat reilusti alle valtakunnan ja maakunnan keskiarvojen. Hyvä taloudenpito mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja investointien tekemisen jatkossakin, kaupunginjohtaja kiitteli.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen Alajärven kaupungin tase on 9,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin talousjohtaja Tapani Kotasen rooli kirstunvartijana on ollut lukujen valossa varmasti mieluisa.

– Lopputulos on mukavimmasta päästä, sillä tilinpäätös on 769 tuhatta ylijäämäinen. Se on edellistä vuotta hieman pienempi, mutta olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvä tulos.