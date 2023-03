Alavolissa liikkuu viikoittain 350 harrastajaa - se on enemmän kuin koskaan seuran perustamisen jälkeen

Harrastusliikunta on Alajärvellä taas voimissaan.

Alavolin jäsenmäärä lähti syksyllä koronakurimuksen jälkeen huimaan nousuun. Seurassa liikkuu viikoittain 350 eri-ikäistä voimistelun, sirkuksen, tanssin, freegymin tai kuntoliikunnan aktiiviharrastajaa.

Tämä on enemmän kuin koskaan Alavolin perustamisen jälkeen.

Alavoli on etenkin lasten liikuttaja. Seitsemässätoista ryhmässä on mukana yli kaksisataa lasta.

Myös aikuisliikkujien määrä on voimakkaasti kasvanut. Syksyllä alkanut fascia method -kehonhuoltotunti on ollut erittäin suosittu. Väenpaljouden takia osallistujille on tarjottu kaksi peräkkäistä ryhmää.

Naisvoimisteluseuran leima on historiaa. Alavolissa liikkuu myös poikia ja miehiä.

Nuorten kouluttaminen

Alavoli on Olympiakomitean tähtiseura.

Koulutetut ohjaajat ovat yksi tärkein tähtiseuran laatukriteereistä.

Töysän Säästöpankkisäätiöltä saadun tukirahan turvin seura on kevättalven aikana kouluttanut Voimisteluliiton koulutuksissa apuohjaajana harjoittelevista nuorista uusia ohjaajia tuplamäärän edellisvuosiin verrattuna.

Tänä keväänä johtokunnan koulutusvastaavan Miia Tallbackan luotsaamana koulutuksia ovat suorittaneet Aino Tallbacka, Wilma Parviainen, Josefiina Lassila, Hilja Latvala, Emma Paalijärvi sekä Miida Turja.

Kympillä liikunnalliseen lataukseen

Ensi lauantaina Alavoli järjestää koulukeskuksen salissa Kympin latauspäivän jo seuran ryhmissä kuntoileville aikuisille sekä uusille kokeilijoille.

Aamun voi aloittaa Aikuissirkuksen parissa Anneli Paavolan ohjauksessa. Tarjolla on rennolla mielellä maistiaisia eri sirkuslajeista jongleerauksesta ilma-akrobatiaan, lattia-akrobatiaa ja yksipyöräisiä unohtamatta.

Tullessasi ei tarvitse olla notkea tai voimakas eikä osata huimia temppuja. Utelias ja leikkisä mieli riittää. Asuksi sopii liikuntavaatteet ja paljaat jalat.

Sirkuksen jälkeen Tiina Uitto-Peltokankaan ohjaamalla tanssitunnilla saa lanteet liikkuvaksi latinalaisilla tanssityyleillä. Tuija Mattilan aerobictunti vie nostalgisiin retrotunnelmiin ja saa sopivasti lämpöä kroppaan ennen lihaskuntotuntia.

Päivän päätteeksi kehoa huolletaan fysioterapeutti Terhi Herralan ohjaamalla fascia method-tunnilla.

Latauspäivä alkaa klo 11 ja kestää klo 16 saakka. Tunnit alkavat tasatunnein ja välissä on aina vartin huilaustauko.

Johtokunnan naiset pitävät kahvipannun kuumana päivään osallistujille.

Keväthuipennus täynnä väriä ja riemua

Kevät huipentuu esiintyvien ryhmien näytöksiin huhti-toukokuun vaihteessa.

Vappuviikonlopun lauantaina estradille pääsevät seuran tanssiryhmät. Tanssinäytöksen teemana on vuodenajat. Jokaiseen vuodenaikaan on tansseja sekä lasten, nuorten että aikuisten ryhmiltä.

Sunnuntaina ovat vuorossa Sirkus Gliden ja sirkusvoimistelijoitten näytökset.

Molempina päivinä lavalta voi aistia väriä ja riemua. Esiintymiseenkin heittäydytään kauden teeman mukaan ihan kympillä!

Minna Latvala