Aluevaalit Järviseudun vinkkelistä katsottuna

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaaleista on eräät gallupit antaneet kuvan, että Järviseudun alueelta ei tule valituksi yhtään edustajaa. Meillä on lukuisia ehdokkaita joka kunnassa. On totta, että jos äänet jakautuvat tasaisesti kaikille, niin kukaan ehdokkaistamme ei tule valituksi, vaan edustajat tulevat maakunnan keskialueilta, väkirikkaimmista kunnista ja kaupungeista.

Järviseudun pienten kylien ainut mahdollisuus saada edustaja aluevaltuustoon on, että keskitetään äänemme yli puoluerajojen, kyvykkäälle, asiantuntevalle ja tarmokkaalle ehdokkaalle. Sellainen ehdokas meillä on Esko Ahonen.

Esko on pitkän linjan vaikuttaja. Hän on ollut kaupungin- ja kunnanvaltuutettuna ja valtuuston puheenjohtajana Alajärvellä ja Evijärvellä, eduskunnassa kaksi kautta, siellä 4 vuotta valtiovarainvaliokunnassa. Esko toimii myös pienten kuntien neuvottelukunnan puheenjohtajana kuntaliitossa.

Kunnanjohtajana Esko toimi 9 vuotta Lestijärvellä, jossa osallistui Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä SOITEn toimintaan. Keski-Pohjanmaalla SOTE yhdistämistyöhän tehtiin tuona aikana.

Tällä vaalikaudella Esko toimii Etelä-Pohjanmaan SOTE poliittisen seurantaryhmän jäsenenä. Eskolle on vuosien mittaan kertynyt paljon tietoa kunnallisesta ja valtakunnallisesta päätöksenteosta ja Eskolla on todella hyvä asiantuntijaverkosto ja suhteet päättäjiin ympäri valtakuntaa.

Nämä meriitit tarkoittavat, että Eskolla on alueellamme ylivoimaisesti eniten tietoa ja kokemusta tulevan hyvinvointialueen toiminnasta.