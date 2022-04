Aluevaalit ovat elintärkeät Alajärvelle!

Työ on aluevaltuustossa yhteistyötä, mutta on varmaa, että jokainen yksikkö valvoo tiukasti myös omia etujaan. Jo nyt kuluvan vuoden 2022 aikana uusi aluevaltuusto päättää koko tulevan sote-toiminnan laajuudesta ja sisällöstä ja siinä on erittäin tärkeää olla Alajärveltä mukana.

On ennakoitu että aluevaaleissa valta tulee keskittymään Seinäjoen lähialueen ehdokkaille, joita tulisi suurin osa 59:stä aluevaltuutetusta. Tämä johtaisi helposti myös sotepalvelujen keskittymiseen poispäin meiltä.

Tällaiset ennakkoarviot me voimme itse äänestää kumoon, kun käymme alajärveläiset ahkerasti äänestämässä. Meidän oma alajärveläinen edustuksemme aluevaltuustossa antaa parhaan mahdollisuuden puolustaa Alajärven sotekeskusta ja palveluitamme tulevaisuudessa!

Antti Joensuu, (kesk.),

Alajärvi