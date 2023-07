Ankkuritpesiksen pj. avautuu: "Periks ei ollenkaan!"

Pesäpallon runkosarja lähenee loppuaan. Ankkurit lähti kauteen tavoitteena suora säilyminen. Vaikka kauteen mahtuu paljon hyviäkin hetkiä, tuo tavoite ei toteutunut, vaan joukkue joutuu tavoittelemaan säilymistä karsintapelien kautta.

Loppukauden aikana on seuralle tullut paljon kysymyksiä ja vaatimuksiakin siitä, että sarjapaikan uusimiseksi pitäisi lähteä haalimaan ostopelaajia. Ankkuritpesiksen toiminta-ajatukseen se oikein istu. Luottamalla omaan tekemiseen on pystytty nousemaan Superpesikseen ja saamaan talous sellaiselle tasolle, että velvoitteet on pystytty hoitamaan. Luotto tähän toimintamalliin on on seurassa edelleen vahva.

Uskomme, että se kantaa niin, että sarjapaikka säilyy ja seuran nousujohteinentoiminta jatkuu. Periksi ei anneta piiruakaan.

Yleisö on vaisusta menestyksestä huolimatta tukenut joukkuetta kiitettävästi. Toivomme, että tuki jatkuu edelleen kauden edetessä. Se on nyt äärimmäisen tärkeää sarjassa pysymisen kannalta ja sille, että tulevinakin vuosina saamme nauttia huippupesäpallosta Kitrolla.

Tapio Kantokoski

Alajärven Ankkuritpesis ry:n hallituksen puheenjohtaja