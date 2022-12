Arboristiopiskelija harjoittelussa Belgiassa: hoitokiipeilyä ja puiden kunnon arvioimista

Arboristi on puunhoidon ammattilainen, jolla on ammattitaito suunnitella ja toteuttaa puiden istutustöitä sekä niiden elinkaaren aikaisia hoitotoimenpiteitä. Tutkinto on yksi puutarha-alan ammattitutkinnoista.

Opiskelen arboristiksi Sedussa, metsäalan yksikössä Ähtärin Tuomarniemellä. Minulle ja opiskelutovereilleni aukeni mahdollisuus osallistua työharjoitteluun Belgiaan syksyllä 2022.

Matkan mahdollisti Erasmus + -ohjelma, joka tarjoaa opiskelijoille, niin nuorille kuin aikuisillekin, muun muassa mahdollisuuden kansainvälistymiseen sekä harjoitteluun ulkomailla. Ohjelma tukee koulutuksellista sekä ammatillista kehitystä.

Yhteistyöoppilaitoksena Belgiassa meillä on Eeklossa toimiva College ten Doorn. Matka toteutui 12.–26. marraskuuta.

Meitä lähti matkaan minun lisäkseni kuusi opiskelijaa sekä kaksi opettajaa. Matkalla tarvitsimme niin sanottujen normaalien matkatavaroiden lisäksi muun muassa metsuritöihin soveltuvaa työvaatetta sekä jokaisen henkilökohtaiset kiipeilyvarusteet.

Kiipeilyvarusteet tulivat Belgiaan pakettiautolla opettajiemme matkassa meidän itsemme matkustaessa lentokoneella.

Olimme Belgiassa 13 päivää. Päivien aikana tutustuimme mitä moninaisimpiin kohteisiin liittyen puiden tutkimiseen, kasvattamiseen sekä hoitotoimenpiteisiin.