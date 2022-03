Avoin kirje ELY-keskukselle itäisen Etelä-Pohjanmaan teiden talvikunnossapidosta

Tänäkin talvena olemme saaneet nauttia runsaista lumisateista, jotka ovat mahdollistaneet hyvät hiihtoladut ihmisille. Runsaat lumisateet tuovat myös haasteet teiden talvikunnossapidolle. Olemme tuoneet esiin jo muutaman vuoden ajan, että teiden talvikunnossapito ei kyllä täytä talvihoidon laatuluokituksia täällä itäisellä Etelä-Pohjanmaalla valtion ylläpitämillä teillä. Talvihoitoon kuuluvat muun muassa liukkauden torjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen. Teiden talvihoidon laatuluokitukset löytyvät eri tieluokille väyläviraston sivuilta (https://vayla.fi/kunnossapito/tieverkon-kunnossapito/talvihoito).

Käytännön tasolla ELY-keskus kilpailuttaa teiden kunnossapidon urakoitsijoille, jotka vastaavat sopimuksen mukaan valtion teiden kunnossapidosta. Valvontavastuu teiden kunnossapidosta kuuluu edelleen ELY-keskukselle, jonka sen pitäisi hoitaa omin toimin tai sitten jonkun ulkopuoliselta ostetun palvelun avulla. Vastuu säilyy tässäkin tapauksessa ELYllä, että tiet ovat laatuluokitusten ja sopimusten edellyttämällä tasolla. Talvihoidon ohjeiden mukaan valtateiden auraamisen pitäisi käynnistyä, kun lumipeite tienpinnalla on 2 cm ja seututietasoilla teillä puolestaan 4 cm. Näin harvemmin täällä alueella tapahtuu ja tämän seurauksena teistä tulee uraisia ja polanteisia lumen tamppaantuessa auton renkaiden alla tienpintaan. Kelien lauhtuessa ja pakastuessa tien pintaan on muodostunut hengenvaarallisia syviä uria. Tilanne on heti toinen, kun ylittää maakuntarajan Etelä-Pohjanmaalta Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan tai Pohjanmaan puolelle jopa samalla valtatie osuudella. Maakuntarajan takana tie on aurattu ja polanteet poistettu.

Me allekirjoittaneet vaadimme asiaan pikaista korjausta, että itäisen Etelä-Pohjanmaan teiden kunnossapitoon tulee korjaus laatuvaatimusten edellyttämälle tasolle. Tuomme myös vielä esiin, että kunnossapidon valvontavastuu on ELYllä. Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osalta teiden kunnossapitoa valvoo ELY-keskuksen tilaama ulkopuolinen taho. Mikäli ELYn oma henkilökunta ei riitä valvontaa tekemään, niin tämä lienee hyvä ratkaisu edellyttäen, että ulkopuolisen suorittama valvonta pelaa ja valvoja puuttuu havaitsemiin epäkohtiin teiden kunnossapidossa. Tuomme myös esiin, että ymmärrämme poikkeuksellisten lumimyrskyjen aiheuttamat viiveet teiden talvikunnossa pitämisessä ja silloin jokainen tiellä liikkuja pienentää nopeutensa sääolosuhteita vastaavaksi.

Yhteistyöterveisin,

Vesa Koivunen, Alajärven kaupunginjohtaja

Mikko Huhtala, Evijärven kunnanjohtaja

Sami Alasara, Lappajärven kunnanjohtaja

Johanna Rannanjärvi, Soinin kunnanjohtaja

Sam Leijonanmieli, Vimpelin kunnanjohtaja