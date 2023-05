Eläkeläisten palveluista pitäisi tiedottaa paremmin

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri vaatii, että kaikille suomalaisille on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. Jokainen meistä on joskus vanhus. Eri-ikäisten suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hoivapalvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita ja ovat laadukkaita ja saatavilla silloin kun niille on tarve. Kotihoidon palveluiden resursseja tulee lisätä. Lisäykset eivät kuitenkaan saa vaarantaa hoivapalveluiden resursseja.

Hyvistä palveluista ei ole hyötyä, ellei niistä tiedoteta riittävän näkyvästi. Kanavina voi olla netti, mutta se ei voi olla ainut informaatiokanava.

Aina kun eläkeläinen käyttää hyvinvointialueen palveluja, niin silloin on jaettava riittävää tietoa kaikista ennaltaehkäisevistä palveluista.

Kuntoutus on aloitettava heti loukkaantumisen ja kunnon heikkenemisen jälkeen. Näin lisätään eläkeläisille hyviä vuosia omassa kodissa.

Eläkeläisten erilaiset tarpeet on huomioitava paremmin. Lisäksi ne on saatava päätöksenteon keskiöön. Hyvinvointi alueiden on tehtävä yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa ja niitä on aidosti kuunneltava.

Iäkkäiden hyvinvointi on tuottava investointi. Ikäystävällinen Suomi on yhteinen etumme.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri