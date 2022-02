Enemmän laulua, eläinviikkoja ja fribakisoja – Taimelan koululaiset ottavat kantaa

Taimelan koululaiset lähettivät meille pyynnöstä mielipidekirjoituksia harjoitellakseen sananvapautta. Mielipiteet julkaistiin normaalin käytännön mukaan eli kaikki kirjoittajat ovat toimituksen tiedossa. Jotta sana todellakin olisi lapsellakin vapaa, heillä oli mahdollisuus käyttää nimimerkkejä.

Lisää retkiä kouluun!!!

Mielestäni kouluissa pitää olla enemmän pieniä ja isoja retkiä, että lapset viihtyisivät kouluissa paremmin. Esim. metsiin, kaupunkeihin, urheilu paikkoihin. Koronan aikanakin voisimme mennä piha paikkoihin retkelle. Sitten kun korona on helpottanut voisi mennä enemmän jonnekin sisäpaikkoihin.

Retkelle!

Yhdysluokka ärsyttää

Koulussa on ärsyttävää kun on yhdysluokka. Koska haluaisin olla oman luokan kanssa. Ja luokassa on enemmän ääntä, koska on yhdysluokka.

5. lk tyttö

Kiusaajat pois

Minua on kiusattu esikoulusta asti ja haluan sen loppumaan.

Minua kiusataan erilaisuuteni vuoksi.

Monia muitakin kiusataan tässä koulussa ja se harmittaa minua.

Se pitäisi loppua koska siitä jää paha mieli ja koulumieli muuttuu.

Kiusattu