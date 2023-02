Eväät itsenäiseen elämään

Peruskoulun tulisi tarjota lapsille mahdollisuus oppia arjessa tarvittavia taitoja ja elämänhallintaa. Työn hakuakin on syytä harjoitella lomakkeen ja CV:n laatimisella. Haastattelu- ja päivittäisiä asioimistilanteita kannattaa käytännössä kokeilla. Nuoren itsevarmuutta parantaa, kun hän tiedostaa omat vahvuutensa ja osaa ilmaista ne.

Yhteiskuntamme on todella muuttunut viime vuosikymmeninä. Lapsemme varttuvat erilaisessa maailmassa kuin ennen. Kasvatusta ja koulutusta tulee räätälöidä sen mukaiseksi; luoda ja suunnata resursseja katsoen tulevaisuuteen.

Pitää miettiä, kuinka voimme saatella heidät vahvoina yksilöinä ja yhteisön jäseninä itsenäiseen elämään. Tämä edellyttää kykyä hoitaa kotia, taloutta ja juoksevia asioita, arjen hallinnan taitoja. Ilman niitä on haastavaa itsenäistyä ja päätyä työelämään. Ratkaisevaa on varmistaa jatkossa yhteiskuntamme taloudellinen kantokyky, joka lopulta on avaintekijä koko hyvinvoivalle Suomelle.

Alina Lehto, työterveyshoitaja

kansanedustajaehdokas (Kesk)

Evijärvi